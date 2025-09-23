Диалог о регулировании должен быть содержательным и серьезным, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Россия готова вести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в любых форматах, однако разговор на них должен быть содержательным и серьезным. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор, - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине. - Не отказываемся мы и от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей".

Российский дипломат указал, что оптимальным форматом для переговоров является площадка в Стамбуле. "Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко", - добавил он.