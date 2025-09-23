Галузин: в ЕС хотят сорвать диалог Москвы и Вашингтона, обвиняя РФ в провокациях

По словам замглавы МИД, нет никаких доказательств нарушения Россией воздушных границ стран НАТО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Партия войны в ЕС пытается сорвать диалог США и РФ, обвиняя в российскую сторону в провокациях с якобы нарушением воздушного пространства стран НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Европейская партия войны, видя, что ее украинские подопечные терпят поражение за поражением на фронтах, что идет российско-американский диалог на высшем уровне (прежде всего встреча президентов России и США на Аляске) о подходах к политико-дипломатическому урегулированию конфликта [на Украине], пытается сорвать этот позитивный процесс и перетянуть на свою сторону США, [президента США] Дональда Трампа, используя в том числе такие нечистоплотные методы, как бездоказательные обвинения в адрес России то в нарушении воздушного пространства, то в засылке дронов на территорию стран НАТО", - сказал он изданию "Известия".

При этом, по словам Галузина, обвинения в нарушении границ не подкрепляются никакими доказательствами, заслуживающими внимания.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявила, что Таллин запросил консультации у членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии заявили, что утром 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали воздушные границы Эстонии. Три МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты не отклонялись от согласованного воздушного маршрута и не нарушали границы Эстонии, заверили в военном ведомстве.