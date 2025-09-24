Правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 11 часов 40 минут

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как сообщает корреспондент ТАСС, правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 11 часов 40 минут.

Центральным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии, которое запланировано на 27 сентября.

На полях мероприятий у Лаврова традиционно состоится большое количество двусторонних встреч. В том числе планируются переговоры главы российской дипломатии с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров также планирует побеседовать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Помимо этого, Лавров примет участие в ряде министерских мероприятий в различных форматах, в том числе по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

На общеполитических дебатах в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября, ожидается выступление 195 делегаций. Юбилейная сессия Генассамблеи всемирной организации примечательна также тем, что в ходе нее состоятся выборы генерального секретаря ООН. Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года.