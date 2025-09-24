Путь главы МИД из России в США составил 11 часов 40 минут

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры прибытия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Сойдя с трапа, министр иностранных дел пожал руку постоянному представителю России при ООН Василию Небензе.

Путь Лаврова из России в США составил 11 часов 40 минут.

Центральным событием визита министра иностранных дел станет его выступление 27 сентября на общеполитической дискуссии.

Также у Лаврова запланировано большое количество двусторонних встреч. Среди них переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, которые пройдут 24 сентября.