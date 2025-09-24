Постпред Крыма при президенте России отметил, что для разрешения украинского кризиса необходимо вернуться к диалогу о равной и неделимой безопасности, на соблюдении которой Москва настаивала еще в 2021 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом сегодня начинает осознавать, что переговоры и соглашения с Россией позволят избежать третьей мировой войны. Такое мнению в интервью в студии ТАСС выразил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Правящие круги европейских стран - они же даже не хотели и не хотят видеть, признавать, что Россия является ядерной державой и может применить любые средства для того, чтобы защитить себя, свою территориальную целостность, отстаивать свою безопасность. А как раз у американцев с приходом новой администрации пришло понимание, что с Россией надо договариваться. <…> И я думаю, что после многочисленных контактов между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом у американцев начинает возникать понимание, что только так можно остановиться перед тем, как рухнуть в пропасть третьей мировой и, возможно, ядерной войны", - сказал он.

Мурадов подчеркнул, что при этом для разрешения украинского кризиса необходимо вернуться к диалогу о равной и неделимой безопасности, на соблюдении которой Россия настаивала еще в 2021 году. "Потому что, как мы помним, при прошлой власти американцы тоже с нами разговаривать не хотели. И президент России [Владимир Путин], и министр иностранных дел [Сергей Лавров] подчеркивают, что для разрешения конфликта нужно вернуться к его первопричинам, а они связаны не только с переворотом на Украине, но и с нежеланием Запада обеспечить взаимную безопасность. <…> А это [соблюдение принципа неделимой и равной безопасности] создаст платформу для того, чтобы дальше мы жили в мире на европейском континенте", - отметил постпред.