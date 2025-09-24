Парламент Хакасии не стал рассматривать вопрос о преодолении вето главы на закон о МСУ

АБАКАН, 24 сентября. /ТАСС/. Верховный совет Хакасии снял с рассмотрения вопрос о повторном рассмотрении закона "О территориальной организации местного самоуправления в Республике Хакасия", предполагающий переход на одноуровневую систему муниципалитетов. Такое решение было принято на сессии республиканского парламента, сообщает корреспондент ТАСС.

19 июня Верховный совет Хакасии принял закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления, предполагающий также отмену прямых выборов глав муниципалитетов. В начале июля глава республики Валентин Коновалов, избранный на этот пост от КПРФ, наложил вето на данный законопроект. Для его преодоления необходимо 2/3 голосов от списочного состава депутатов.

С предложением об исключении данного вопроса выступил депутат Олег Иванов (КПРФ), назвав его "искусственной повесткой". "Много времени я общался с жителями республики и слышал, что большинство людей поддерживают двухуровневую систему местного самоуправления", - заявил он. В свою очередь депутат от "Единой России" Денис Кабанов заявил, что двухуровневая система себя изжила, но он предложил снять вопрос с повестки сессии и перенести его на более поздний срок из-за отсутствия двух членов фракции "Единая Россия".

За исключение данного вопроса проголосовало 42 депутата из 46 присутствующих на сессии народных избранников. Всего в Верховном совете 50 депутатов, 34 из них представляют фракцию "Единая Россия", 14 - КПРФ, 2 - ЛДПР.

В конце мая в Верховный совет республики председателем регионального парламента Сергеем Соколом и еще 10 депутатами из фракции "Единая Россия" внесен законопроект о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления. При ней вместо районов и городов республиканского подчинения в Хакасии появятся муниципальные округа. Их организуют в границах существующих муниципалитетов. Сначала жители изберут представительный орган, а затем уже окружные депутаты выберут главу округа из числа предложенных главой региона кандидатур. Также в республиканский парламент главой Хакасии Валентином Коноваловым вносился альтернативный законопроект, сохраняющий двухуровневую систему местного самоуправления, но он не был поддержан депутатами.