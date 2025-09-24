Диалог должен выстраиваться в формате Совета Безопасности ООН, указал военный специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Диалог о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должен выстраиваться между всеми странами, обладающими ядерным оружием. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Необходимо, чтобы данный диалог [о ДСНВ] выстраивался не только на двусторонней основе, на треке Вашингтон - Москва. Надо подключать к этому диалогу всех участников мирового сообщества, обладающих соответствующими технологиями - все ядерные державы и те страны, которые претендуют на региональную роль в сфере обеспечения безопасности", - отметил эксперт.

По словам Степанова, подобный диалог должен выстраиваться в формате Совета Безопасности ООН. "Данный диалог должен устраиваться в формате Совета Безопасности ООН с привлечением максимально широкого круга участников для выработки единых стандартов и подходов, способных стабилизировать сложившуюся крайне неустойчивую архитектуру международной безопасности", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ отметил, что действие ДСНВ было приостановлено из-за крайне враждебной политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений ДСНВ в течение одного года после истечения действия договора. Срок действия документа заканчивается 5 февраля 2026 года.