Избирательная система ЛНР полностью интегрировалась с РФ

Процесс формирования избирательной системы республики в соответствии с российским законодательством начался в 2023 году

ЛУГАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Избирательная система Луганской Народной Республики с 2023 года полностью интегрировалась с российской в соответствии с законодательством РФ, сообщила ТАСС глава избиркома республики Марианна Сумская.

По ее словам, процесс формирования избирательной системы ЛНР в соответствии с российским законодательством начался в 2023 году - избирком республики сформировали 6 марта 2023 года.

"Впоследствии были сформированы территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии, которые уже впоследствии проводили выборы депутата Народного совета Луганской Народной Республики, местные выборы и в дальнейшем, конечно же, президентские выборы. У нас комиссии сформированы полностью в соответствии с законодательством Российской Федерации. У нас есть представители политических партий в комиссиях, а также представители общественности. Поэтому в части именно формирования комиссии - они полностью сформированы уже в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. <…> Если в целом говорить, то мы полностью интегрированы в систему избирательных комиссий Российской Федерации", - сказала она.

Сумская сообщила, что члены территориальных избирательных комиссий в обязательном порядке проходят обучение - план обучения разработан на год. "Сейчас ЦИК России внедрил систему обучения онлайн - через [портал] "Госуслуги", когда члены наших комиссий могут, не выходя из дома, получить обучающие материалы и пройти обучение, по результатам которого они получат сертификаты. Поскольку наши комиссии уже прошли три избирательные кампании, они полностью знают свою работу, понимают, как это все действует на территории Российской Федерации", - сказала она.

Собеседница агентства отметила, что к предстоящим выборам депутатов Госдумы, которые Избирком ЛНР в 2026 году будет организовывать на территории республики впервые, члены территориальных комиссий также пройдут дополнительное обучение.

О вхождении ЛНР в РФ

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.