Встреча прошла на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Сергей Вершинин и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе обсудили на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН актуальные вопросы обеспечения безопасности в Африке

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности в Африке. Отмечена конструктивная роль Африканского союза в построении архитектуры мира и безопасности на континенте. Подтвержден весомый вклад России в качестве постоянного члена Совбеза ООН в выработку стратегической линии международного сообщества и реализацию практических мер по вопросам укрепления мира и стабильности на Африканском континенте", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в МИД РФ, Москва выразила готовность к дальнейшей координации усилий с Африканским союзом в сфере безопасности в соответствии с принципом "африканским проблемам - африканское решение", в том числе в рамках Форума партнерства Россия - Африка.