Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что президент России "хорошо информирован" о работе СФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на первом заседании осенней сессии в СФ, рассказала о звонке Владимира Путина, в ходе которого президент РФ пожелал сенаторам продуктивной работы.

"Вчера звонил президент и просил меня передать всем вам, уважаемые сенаторы, самые добрые пожелания, успешной и результативной работы. <...> От лица нашей палаты я хотела поблагодарить главу государства за такое внимание", - сказала она.

Матвиенко также отметила, что Путин "хорошо информирован" о работе Совета Федерации.