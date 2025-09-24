Владимир Зеленский собирается "продолжать кровопролитие", считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Владимиру Зеленскому не нужны переговоры или урегулирование, он приехал на Генассамблею ООН выпрашивать деньги и оружие на продолжение кропролития. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"Ни переговоры, ни урегулирование украинскому диктатору не нужны. Он приехал в Нью-Йорк выпрашивать деньги и оружие на продолжение кровопролития", - отметил дипломат.

Как подчеркнул Мирошник, Киев всеми силами создает "кровавый фон" к начавшейся неделе высокого уровня в ГА ООН. "По всей вероятности, по замыслу нацистов присутствие украинского диктатора в ГА ООН должно сопровождаться реками крови гражданского населения и шквалами ударов по гражданским объектам. На протяжении вот уже трех дней под массированными ударами находятся населенные пункты в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, в ДНР, ЛНР и Крыму, предпринимаются настойчивые попытки организовать атаки на Москву и Подмосковье", - продолжил он.

По данным Мирошника, за последние три дня от преступных деяний украинских формирований пострадали уже 117 мирных граждан, из них 7 - несовершеннолетние дети, а 14 человек из них погибли, в том числе 3 детей.

"ВСУ организовали массированные дронные атаки на белгородском и херсонском направлениях, подвергали атакам места массового посещения мирных граждан в Крыму, ДНР и ЛНР. Это недвусмысленный сигнал, демонстрирующий полное отсутствие стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине. Окружение Зеленского, будучи не в состоянии побеждать на поле боя, всеми доступными средствами своего преступного арсенала стремится создать негативный фон для поиска политико-дипломатического пути разрешения конфликта", - резюмировал дипломат.