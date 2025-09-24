Единый день голосования стал важнейшим событием в жизни страны, отметила председатель СФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Результаты прошедших в единый день голосования выборов показали устойчивость политической системы России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, единый день голосования стал важнейшим событием в жизни страны.

"Выборы разного уровня прошли в 81 субъекте Федерации. В 21 регионе избраны главы субъектов, в 11 - депутаты законодательных органов. Результаты выборов показали устойчивость нашей политической системы, желание людей участвовать в судьбе своих регионов, судьбе России и, конечно же, показали высочайшую консолидацию общества, что подтверждает и явка на выборы", - сказала она в ходе первого пленарного заседания осенней сессии 2025 года.