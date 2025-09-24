МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании осенней сессии рассказала, что 6 октября на площадке СФ пройдет "нулевое чтение" проекта федерального бюджета России на 2026-2028 годы.
"6 октября на площадке Совета Федерации состоятся открытые слушания, так называемое нулевое чтение [проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы]", - сказала она.