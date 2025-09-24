Председатель СФ попросила опытных сенаторов, председателей комитетов оказать всю необходимую поддержку новым коллегам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Состав Совета Федерации обновился по итогам выборов в российских регионах в единый день голосования. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"По итогам выборов произошло и обновление состава Совета Федерации. К нам приходят настоящие профессионалы, люди с богатым жизненным, управленческим опытом, которые, я уверена, усилят палату регионов. Хотела бы поздравить сенаторов, которые подтвердили свои полномочия", - сказала она в ходе первого пленарного заседания осенней сессии 2025 года.

Также Матвиенко попросила опытных сенаторов, председателей комитетов оказать всю необходимую поддержку новым коллегам.