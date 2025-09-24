Власти РФ услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему, напомнил представитель Кремля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин неоднократно предлагал решить первопричины украинского конфликта, однако США и Европа давали категорично отрицательные ответы. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины [украинского конфликта], решить эту проблему первопричин. Он предлагал это и американцам - до байденовской администрации, да и до [Джо] Байдена - он предлагал еще и [Бараку] Обаме. Мы помним, это 2007 год. Предлагалось всем, предлагалось всему миру. Но мы услышали жесткие отказы со стороны американцев вести разговоры на эту тему", - напомнил представитель Кремля.

Песков вспомнил и "жесткую отповедь со стороны европейцев - что, так сказать, Россия не должна совать свой нос в вопросах европейской безопасности, европейцы сами будут разбираться". Такая позиция, подчеркнул пресс-секретарь президента, "абсолютно противоречит постулату о неделимости безопасности".