Ситуация существенно улучшилась в регионах, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Главы регионов работают днем и ночью, совсем "не жалея живота своего", такие усилия нельзя оставлять незамеченными. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Ситуация существенно улучшилась в регионах, существенно улучшилась обратная связь в регионах между руководством регионов и гражданами. <…> Работа совершенствуется, и действительно многие губернаторы, что называется, не жалеют живота своего. Работают днем и ночью, и также проводят прямые линии, чтобы понимать пульс своего региона", - обратил внимание представитель Кремля.