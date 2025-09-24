Это очень трудоемкая работа, рассказал пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проявляет активный интерес ко всем обращениям граждан, которые они готовят к грядущей прямой линии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК.

"Он [Путин] очень живо интересуется всем массивом обращений граждан в ходе подготовки. Он всегда какие-то, скажем так, объемы себе требует. И за пару дней он их сам просмотрит. Это очень трудоемкая работа. Но тем не менее он это делает, он чувствует граждан таким образом", - сказал представитель Кремля.