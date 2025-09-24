Ими стали Андрей Батуркин и Елена Бойцова

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании назначил на должности аудиторов Счетной палаты РФ Андрея Батуркина и Елену Бойцову.

Бойцова ранее являлась заместителем руководителя аппарата ведомства, а Батуркин - аудитором.

23 сентября комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам на заседании единогласно поддержал кандидатуры Андрея Батуркина и Елены Бойцовой на должности аудиторов Счетной палаты.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 23 сентября приняли постановления о назначении аудиторами Счетной палаты Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова.