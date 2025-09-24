Настоящий патриотизм громким никогда не бывает, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Патриотизм, традиционные ценности и любовь к Родине сейчас особенно присущи России в этот сложный исторический период. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что "когда идет война, происходит патриотический подъем, отсюда патриотические чувства, обсуждение того, как все должно дальше развиваться". По его мнению, патриотизм был всегда. При этом настоящий патриотизм громким никогда не бывает, он всегда молчаливый, полагает Песков.

"Вот эти ребята, которые на фронте, они же не кричат, что мы патриоты. Нет, они берут ружье и идут воевать за свою Родину. Зачастую те, кто здесь кричит, что они патриоты, они не хотят брать ружье и идти воевать, - продолжил пресс-секретарь главы государства. - Поэтому все нужно воспринимать, мне кажется, умеренно и исходить из того, что, да, патриотизм, любовь к Родине, традиционные ценности - это всегда было присуще нашей стране, а сейчас в сложный исторический момент особенно присуще".

Песков также указал, что такие темы находятся "на самой верхушке повестки дня человеческой жизни".