Президент России также освободил его от занимаемой должности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана генеральным прокурором РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

Рангее Совфед признал состоявшимися консультации по представленной президентом РФ кандидатуре Гуцана на должность генпрокурора РФ.

Гуцан с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.