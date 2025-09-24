Программа будет действовать до 2028 года включительно, уточнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому пилотный проект по реабилитации детей с инвалидностью будет продлен до 2028 года включительно. Это позволит максимально качественно отработать подходы к предоставлению услуг по реабилитации с использованием электронного сертификата в рамках закона о комплексной реабилитации, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Пилотный проект по комплексной реабилитации детей с инвалидностью, который мы проводим вместе с регионами-участниками, показывает свою эффективность уже четвертый год. Семьи, участвующие в пилоте, получают электронный сертификат, с помощью которого оплачивают необходимые реабилитационные программы. С момента старта пилотного проекта оформлено уже более 12 тыс. электронных сертификатов на сумму свыше 1,3 млрд рублей. На сегодняшний день помощь получили уже порядка 7 тыс. ребят. Сейчас срок реализации проекта определен правительством до 2027 года включительно. Но с учетом этих результатов мы предлагаем продлить пилот на 2028 год", - привели слова Котякова в пресс-службе Минтруда.

В 2022 году пилот стартовал в Свердловской и Тюменской областях, в 2024 году к нему присоединилась Рязанская область. В 2025 году в пилотный проект вошли Московская область, ХМАО-Югра и Удмуртская Республика. Планируется, что в 2026 году количество участников увеличится до 22, а в 2027 году - до 38.

В министерстве напомнили, что участниками пилота становятся дети, у которых инвалидность установлена впервые. По выбору родителей услуга по комплексной реабилитации может предоставляться ребенку в наиболее удобной для семьи форме, как в полустационарной, так и в стационарной - с проживанием и питанием как для самого ребенка, так и для сопровождающего. Семьи получают электронный сертификат, с помощью которого оплачивают необходимые реабилитационные программы.