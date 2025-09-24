Отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе РФ не исключает риска признания увольнения незаконным со всеми правовыми последствиями, уточняется в документе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным работником.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Владимир Плякин. В Трудовом кодексе РФ предлагается дополнить перечень оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта РФ, принятых в соответствии с федеральным законодательством.

Сейчас основанием для увольнения признается необходимость приведения численности работников в соответствие с ограничениями, установленными федеральными законами, указами президента РФ или постановлениями правительства РФ. При этом ограничения, установленные на уровне субъектов РФ, не включены в указанный перечень и, следовательно, не могут служить самостоятельным основанием для увольнения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Сложившаяся ситуация создает правовую неопределенность для работодателей: нарушение региональных ограничений влечет административную ответственность, тогда как отсутствие соответствующего основания в Трудовом кодексе РФ не исключает риска признания увольнения незаконным со всеми правовыми последствиями. Законопроект направлен на устранение указанного пробела", - отмечается в документе.