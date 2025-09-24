Особое внимание уделяется предупреждению противоправных посягательств на объекты культурного наследия, воинских захоронений и мемориальных сооружений, отметил первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму ведомства Сергей Першенков

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 человек привлекли к уголовной ответственности с начала текущего года за неоднократную демонстрацию запрещенной символики и реабилитацию нацизма. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Сергей Першенков.

"С начала 2025 года к уголовной ответственности привлечено более ста граждан за неоднократную демонстрацию запрещенной символики и реабилитацию нацизма. Особое внимание уделяется предупреждению противоправных посягательств на объекты культурного наследия, воинских захоронений и мемориальных сооружений", - сказал он в ходе заседания общественного совета при МВД РФ.

Першенков добавил, что МВД РФ только в 2025 году совместно с другими правоохранителями органов выделило более 200 преступлений, связанных с уничтожением или повреждением объектов обозначенной категории.