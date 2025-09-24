Денежное вознаграждение увеличится в 1,076 раза

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о повышении денежного вознаграждения генеральному прокурору России и председателю Следственного комитета (СК) РФ.

"Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета Российской Федерации. <...> Генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в указах президента.

Глава государства также подписал указ о повышении должностных окладов судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.