Как ожидается, глава МИД РФ встретится с госсекретарем США Марко Рубио

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, сообщает корреспондент ТАСС.

Вместе с Лавровым в штаб-квартиру ООН прибыли его заместитель Сергей Вершинин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Как ожидается, глава МИД РФ встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.