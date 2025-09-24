Встреча началась без вступительных слов для прессы

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с госсекретарем США Марко Рубио на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент ТАСС.

Встреча началась без вступительных слов для прессы и продолжилась в закрытом формате.

10 июля Лавров и Рубио провели почти часовую двустороннюю встречу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии. Помимо этого, Лавров и Рубио в 2025 году неоднократно созванивались. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств были руководителями делегаций РФ и США на встрече 18 февраля в Эр-Рияде, которая продлилась около 4,5 часа. Глава МИД РФ и госсекретарь США также входили в узкий переговорный формат "три на три" в ходе саммита на Аляске.