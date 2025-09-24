Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам, подчеркнула дипломат

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по офису Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сигналом Евросоюзу и призвала не удивляться, когда киевский режим начнет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам.

"Киевский режим бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам, аэропортам. Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", - заявила дипломат ТАСС.