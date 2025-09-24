Мероприятие состоится в большом зале регионального парламента в присутствии депутатов и приглашенных

СЫКТЫВКАР, 24 сентября. /ТАСС/. Инаугурация главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна состоится 30 сентября на заседании Госсовета региона. Она пройдет в большом зале регионального парламента в присутствии депутатов и приглашенных, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"Торжественная церемония вступления в должность главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна запланирована 30 сентября", - сообщили ТАСС в пресс-службе руководителя региона.

Глава Коми избирается сроком на пять лет и вступает в должность с момента принесения им присяги в торжественной обстановке на государственных языках республики - коми и русском перед депутатами Госсовета региона и приглашенными.

В ближайшее время после церемонии инаугурации ожидается назначение сенатора от исполнительной ветви власти региона. В составе сенаторской тройки от Гольдштейна были заявлены член Совета Федерации от законодательного органа власти Еврейской автономной области Владимир Джабаров, заведующий отделением реанимации Коми республиканской инфекционной больницы Иван Глух и на тот момент сотрудник "Росдетцентра", а ныне депутат Госсовета Коми Елена Лифенко.

На прошедших 12-14 сентября выборах главы Коми представитель "Единой России" Гольдштейн получил 163 075 голосов избирателей, или 70,04% голосов. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина - 11,01%, школьный учитель физкультуры Александр Касьяненко от "Коммунистов России" - 8,6%, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов - 5,36%, самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" - 2,28%. Явка составила 37,75%. На предыдущих выборах главы Коми, которые проводились 11-13 сентября 2020 года, врио главы Владимир Уйба получил 73,16% при явке 30,16%.

Гольдштейн, с 2019 года возглавлявший Еврейскую автономную область (ЕАО), был назначен указом президента России Владимира Путина врио главы Коми 5 ноября 2024 года. На этом посту он сменил Владимира Уйбу, руководившего республикой с апреля 2020 года.