Захарова: Россия не просит ICAO ослабить санкции в отношении авиаотрасли

РФ требует заставить отдельные государства прекратить нарушать нормы международного права, отметила дипломат

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия не просит Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ослабить санкции против авиаотрасли, а требует заставить отдельные государства прекратить нарушать нормы международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Считаю необходимым внести ясность: никто ничего не просит. Российская Федерация требует от ICAO заставить отдельные государства-члены прекратить нарушать нормы международного права, в том числе Устав ООН и Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)", - говорится в комментарии.

Она добавила, что еще в октябре 2023 года Российская Федерация в соответствии со ст. 84 Чикагской конвенции обратилась с заявлением в Совет ICAO о нарушении положений Конвенции 37 государствами - членами ICAO. "Речь идет о всех членах ЕС, США, Канаде, Великобритании, Албании, Исландии, Монако, Норвегии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии. Основанием для инициирования этого разбирательства послужило применение ответчиками односторонних ограничительных мер дискриминационного характера в сфере гражданской авиации по отношению к Российской Федерации и ее авиапредприятиям", - пояснила дипломат.