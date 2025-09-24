Глава МИД РФ подчеркнул неприемлемость схем Киева и некоторых Европы на затягивание конфликта

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие понимания, достигнутого во время саммита на Аляске. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам их встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. По данным корреспондента ТАСС, встреча продолжалась около 50 минут.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже, - отметили в министерстве. - Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок".

Лавров акцентировал готовность РФ "придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта". Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта.

"Проведена сверка часов по всему комплексу двусторонней повестки дня, включая перспективы восстановления общественно-политических контактов, - отметили во внешнеполитическом ведомстве. - Подтверждена важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений. С обеих сторон отмечена востребованность активизации работы по восстановлению планового функционирования дипмиссий".

Лавров и Рубио условились "продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США".