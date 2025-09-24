Лавров и и.о. главы МИД Вьетнама обсудили аспекты двустороннего взаимодействия

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня и обсудили взаимодействие внешнеполитических ведомств. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам встречи на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей по итогам официального визита генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Москву в мае этого года обсудили взаимодействие внешнеполитических ведомств", - говорится в сообщении российского дипведомства.