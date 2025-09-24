Главы МИД также затронули широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили украинский кризис и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Обсужден широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины.