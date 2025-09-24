После форума у президента России запланированы встречи с руководителями иностранных делегаций

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, после чего встретится с иностранными лидерами.

Форум в этом году приурочен к 80-летию атомной промышленности России. Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

Также в форуме поучаствуют глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

После форума у Путина запланированы встречи с руководителями иностранных делегаций. В частности, ожидается встреча президента РФ с Лукашенко, сообщил ранее близкий к пресс-службе главы Белоруссии телеграм-канал "Пул первого". Лидеры сверят часы по наиболее актуальным вопросам развития российско-белорусских отношений, обсудят обстановку в регионе и международную повестку.