Стороны нацелены на поддержание эффективной внешнеполитической координации в интересах урегулирования кризисных ситуаций, заявили в Министерстве иностранных дел России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита обсудили двусторонние отношения и урегулирование кризисных ситуаций в Африке и на Ближнем Востокен политико-дипломатическими методами. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Министры обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности график предстоящих контактов на различных уровнях, - отметили в МИД РФ. - Подтверждена взаимная нацеленность на поддержание эффективной внешнеполитической координации в интересах урегулирования сохраняющихся на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки и в Сахаро-Сахельском регионе кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами с опорой на основополагающие принципы и нормы международного права при центральной роли ООН".