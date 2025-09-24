По возвращении госслужащих президентская академия, выступающая оператором обучения, должна будет представить предложения по применению вьетнамского опыта госуправления в России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился организовать в 2025 году обучение российских госслужащих во Вьетнаме, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Оператором обучения выступит Президентская академия (РАНХиГС). Она будет работать с вьетнамскими вузами, чтобы составить учебные планы, а также оплатит работу преподавателей, перелет, жилье.

Выбирать, какие именно чиновники поедут на обучение, будет Минтруд РФ вместе с другими ведомствами. Далее списки участников утвердят в Администрации президента РФ и Аппарате правительства. После возвращения чиновников РАНХиГС должна представить предложения, как можно применить вьетнамский опыт госуправления в России. Контракт на обучение должен быть завершен до конца 2025 года.