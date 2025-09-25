Рядом должны были обнаружить следы подкинувших бюллетени медведей, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТАСС обнаружение МВД Молдавии якобы готовых бюллетеней с "пророссийским" голосованием, иронично выразив надежду, что рядом обнаружены и следы подкинувших их медведей.

Ранее МВД Молдавии выложило видео с обнаруженными бюллетенями, в которых стоит отметка голосования за оппозиционный блок. При этом, как отмечают СМИ, эти бюллетени являются образцами для заполнения, о чем свидетельствует нанесенная на них надпись.

"Надеюсь, рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули", - отметила Захарова.

Парламентские выборы в республике пройдут 28 октября.