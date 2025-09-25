Володин поздравил Изотову с переназначением на должность зампреда Счетной палаты

Председатель ГД пожелал Галине Изотовой успехов в дальнейшей работе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поздравил Галину Изотову с переназначением на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ и пожелал ей успехов в дальнейшей работе.

"Галина Сергеевна, успехов в работе. Надеемся, что будем, как и прежде, эффективно взаимодействовать. Есть запрос на еще большую эффективность работы Счетной палаты", - сказал Володин.

Он также выразил надежду, что парламентский контроль "приобретет новые формы и даст результат, который все ожидают от Счетной палаты". "Мы с вами видим много проблем, которые существуют, требуют именно контроля, а также предложений, потому что Счетная палата имеет уникальную возможность не только быть органом государственного президентского контроля, парламентского, совмещая все это, но и самое главное, вы видите, насколько качественно, эффективно реализуется норма законов. И, конечно, насколько эффективно реализуются закон о бюджете, потому что это ключевая задача Счетной палаты", - констатировал председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что в рамках должности зампреда СП Изотова стоит "на защите интересов" страны и людей. "Через возможности Счетной палаты, обладая полномочиями, осуществляя контроль, должны сделать все для того, чтобы мы с вами защитили людей, защитили страну, сберегли ресурсы, особенно сегодня, когда наша страна проходит большое количество вызовов", - указал он.

Председатель Госдумы также отметил, что депутаты вместе со Счетной палатой будут стараться сделать все для того, чтобы "в законодательстве не было тех закрытых зон или белых пятен, коллизий, которые позволяют нечестным, нерадивым использовать это и наносить ущерб казне, государству в целом, гражданам".

Володин также обратился к депутатам Госдумы, чьи полномочия были прекращены в связи с назначением на должность аудиторов Счетной палаты. Он призвал их нести новую ответственность с пониманием, что парламентариев поддержали все фракции Государственной думы. "Руководствуйтесь законом и только законом. Теперь уже политические мировоззрения у вас остаются вне работы, потому что вы служите в интересах государства и народа Российской Федерации, опираясь на закон и только закон. И ничем больше аудитор руководствоваться не должен", - заключил председатель Госдумы.