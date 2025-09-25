Необходимые заделы для этого уже формируются, отметил первый вице-премьер России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комплекс угроз, обозначенных в военных доктринах оппонентов России, требует еще более активной работы на опережение. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе совещания с представителями ОПК.

"Комплекс угроз, обозначенных в военных доктринах наших оппонентов, требует еще более активной работы на опережение. Необходимые заделы для этого уже формируются, и их практическая реализация станет ключевым элементом новой государственной программы вооружений на 2027-2036 годы. Ее основные параметры в целом определены", - сказал Мантуров.

Он добавил, что Минобороны РФ и Генштабом РФ "сформулированы задания по перспективным образцам и видам вооружений для всех родов войск".