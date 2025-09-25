Он получил 84,21% голосов на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области. В ходе церемонии Дрозденко принял присягу, на него был возложен символ власти - должностной знак главы Ленинградской области, передает корреспондент ТАСС.

"Я, Дрозденко Александр Юрьевич, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ленинградской области соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, уставы и законы Ленинградской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию Ленинградской области и благополучию ее жителей", - принес присягу Дрозденко.

В ходе церемонии почетный гражданин Ленобласти, председатель заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин возложил на Дрозденко символ государственной власти - должностной знак губернатора Ленинградской области.

Как ранее передавала пресс-служба администрации Ленобласти, каждое звено цепи должностного знака рассказывает об истории региона. Так, например, стилизованный герб напоминает открытую книгу, среди звеньев цепи есть "Подсвечник с двумя свечами", "Древний корабль", "Лютый зверь", царь-скульптор, высекающий из скалы царицу, являющийся личным символом Петра I, и другие элементы.

"Впервые избирательная кампания в Ленинградской области прошла с такими результатами, которых не было ранее. 900 тысяч жителей пришло на избирательные участки, это 63% избирателей Ленинградской области. Действующий губернатор получил 84% голосов. Это результат той работы, которая проводилась губернатором, правительством, его командой в предыдущие годы", - отметил Бебенин.