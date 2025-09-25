Владимир Путин общается с участниками форума в неформальной обстановке

Президент России также побеседовал с главами иностранных делегаций - участниками Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин неформально пообщался с главами иностранных делегаций - участниками Глобального атомного форума в павильоне "Атом" на ВДНХ. Кадры беседы опубликованы в Telegram-канале Кремля.

На кадрах, в частности, видно, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси что-то рассказывает присутствующим.

Российский лидер 25 сентября выступит на заседании Глобального атомного форума. Вместе с ним в мероприятии примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.