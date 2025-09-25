Путин и иностранные лидеры отправились на мероприятия Глобального атомного форума

Президента РФ на форуме сопровождает глава Росатома Алексей Лихачев

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств после неформального общения в музее "Атом" на ВДНХ отправились вместе на мероприятия Глобального атомного форума, передает корреспондент ТАСС.

Российский лидер вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, а также представителями Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций отправились на мероприятия форума.

Путина на форуме сопровождает глава Росатома Алексей Лихачев.