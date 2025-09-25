Эксперт Суслов: риторика Трампа меняется из-за эмоций

Эксперт клуба "Валдай" отметила, что политика Вашингтона в отношении Москвы и степень участия президента США в урегулировании украинского кризиса остаются неизменными

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Риторическая оценка президента США Дональда Трампа действий России меняется под воздействием эмоций или момента, однако политика Вашингтона в отношении Москвы и степень его участия в урегулировании украинского кризиса остаются неизменными. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Ориентироваться в любом случае надо на конкретные дела, а не на то многообразие заявлений, которые делает Трамп, зачастую поддавшись эмоциям и моменту. И даже из его публичных и письменных заявлений не следует намека на изменение политики, подходов Соединенных Штатов и их намерения изменить формат своего участия в украинском конфликте, - подчеркнул он. - Следует изменение некой риторической оценки ситуации, но та оценка, которую дал Трамп, она не соответствует действительности".

В связи с этим Суслов обратил внимание, что США как продавали вооружение европейским странам для последующей передачи его Украине и предоставляли Киеву разведданные, так и будут это продолжать делать. "Одновременно с этим Соединенные Штаты не вводят новые антироссийские санкции, потому что они увязали это с действиями Европы, и в то же самое время они и не отменяют антироссийские санкции, поэтому здесь вообще ничего не изменилось", - уточнил эксперт.

Единственным потенциальным изменением, по мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, может быть приостановка на некоторое время давления со стороны США на участников украинского мирного процесса. "Есть основание полагать, что в ближайшее время Соединенные Штаты могут перестать давить на нас, на Украину, на всех остальных по поводу двустороннего саммита, трехстороннего саммита, всего этого процесса и всей той дискуссии, которая имела место в последнее время: Путин - Зеленский, Путин - Трамп - Зеленский, - отметил Суслов. - Вот, возможно, только в этом моменте Соединенные Штаты могут взять определенную паузу".

Урегулирование на основе права

Комментируя итоги переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" заметил, что в ходе встречи глава МИД РФ мог повлиять на изменение постановки вопроса о незаинтересованности России в мире на Украине, о которой "поддавшись моменту подумал Трамп".

"Он [Лавров] мог еще раз донести до американской стороны, что Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании, но в нормальном всеобъемлющем дипломатическом урегулировании через как российско-украинские переговоры, которые шли в Стамбуле, и с российской точки зрения должны продолжаться там на рабочем уровне, так и российско-американские переговоры без подключения европейцев, по крайней мере, на данной стадии, - указал Суслов. - И Россия открыта к этому, но именно на тех условиях, которые мы озвучили во время саммита на Аляске, а не на тех условиях, которые хотели бы видеть в Киеве или в европейских столицах".

Приоритетные вопросы двусторонней повестки

При этом Суслов предположил, что украинский сюжет "безусловно, был одним из важнейших, но не доминировал на переговорах", так как в ходе встречи стороны также обменялись мнениями по устранению раздражителей в российско-американских отношениях, по ближневосточной проблематике и ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Я думаю, что эти переговоры, которые длились пятьдесят с лишним минут, носили гораздо более комплексный характер и были посвящены всей повестке дня российско-американских отношений, включая, конечно же, недавнее предложение [президента России] Владимира Путина по сохранению приверженности потолка ограничений ДСНВ-3 после того, как этот договор истечет в феврале 2026 года, - конкретизировал эксперт. - И, в принципе, мне кажется, что основной приоритет России на этой встрече с США заключался в том, чтобы убедить американскую сторону, что мир клином на Украине для нас не сошелся, что у нас в принципе с Соединенными Штатами гораздо более важная проблематика и гораздо более широкая повестка, включая решение вопроса с гонкой ядерных вооружений, которую обе страны заинтересованы предотвратить. Также обсуждалась проблематика дипломатической нормализации (между РФ и США - прим. ТАСС), которая в последнее время, в принципе, застопорилась".

"Но, в любом случае, я думаю, что на встрече Лаврова и Рубио российская сторона еще раз передала американским коллегам реальную картину происходящего, динамику и траекторию развития событий. А динамика и траектория неизбежно ведут к военному поражению Украины. И это то, я думаю, что с нашей стороны было донесено еще раз до Соединенных Штатов", - констатировал Суслов.

Встреча Лаврова и Рубио

24 сентября Лавров и Рубио провели переговоры на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча началась без вступительных слов для прессы и прошла в закрытом формате. Ее продолжительность составила более 50 минут. По завершении переговоров Лавров, проходя мимо журналистов, показал поднятый вверх большой палец.