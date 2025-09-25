Путин заявил о наступлении в мире нового технологического уклада

Президент России заявил, что все больше стран начинают воспринимать мирный атом как возможность для долгосрочного ускоренного развития в новых условиях

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый технологический этап наступает во всем мире, и все больше стран начинают воспринимать мирный атом как возможность для долгосрочного ускоренного развития в новых условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Глобального атомного форума, проходящего в рамках Мировой атомной недели.

"Все больше стран, крупных компаний видят в мировом атоме важнейший энергетический ресурс для долгосрочного ускоренного развития. Последовательно формируется и отношение общества к атомной энергетике как к экологически чистой технологии, которая открывает огромные возможности. Очевидно, что для такой смены парадигмы есть фундаментальные причины. И это не только надежные решения, на основе которых создаются передовые атомные энергоблоки. Важно и другое. Наступает принципиально новый технологический уклад", - сказал глава государства.