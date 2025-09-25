Захарова назвала самыми русскими по духу Донбасс и Новороссию

Особое чувство вызывает награждение исторических регионов России, отметила дипломат

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что более русских по духу регионов, чем ДНР, ЛНР, Крым, Херсонская, Запорожская и Белгородская области, сейчас не найти.

"Особое чувство вызывает награждение исторических регионов России - Донецкой, Луганской народных республик, Республики Крым, Херсонской, Запорожской областей и также прифронтовой Белгородской области. Более русских по духу регионов сейчас, наверное, не найти", - сказала дипломат в приветствии к участникам и организаторам церемонии награждения лауреатов памятными медалями общественного движения "Мы есть русские" в ознаменование 80-летия Победы.

"Ваша самоотверженность, взаимовыручка, стойкость, надежность и истинный патриотизм всем нам показывают пример и напоминают о подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Теперь наш черед постоять за други своя, защитить традиционные российские ценности, наш культурный код, веру, завещанную предками и доставшуюся такой дорогой ценой истинную, настоящую свободу и независимость", - подчеркнула она.

11 июня Захарова была удостоена памятной медали общероссийской общественной организации "Мы есть русские". Торжественное мероприятие прошло в Госдуме. Как пояснили организаторы, медаль учреждена в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и вручается людям, которые "несут в себе русский дух, сохраняют культурные и исторические традиции, служат делу укрепления общества и государства".