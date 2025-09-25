В качестве примера министр иностранных дел привел спровоцированный Западом украинский кризис

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Отказ от соблюдения принципов Устава ООН множит региональные конфликты, примером является спровоцированный Западом украинский кризис. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати.

"Отказ от соблюдения принципов Устава ООН - проявление неоколониальных амбиций, ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты, - сказал он на мероприятии, которое проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. - Наглядный пример - спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине. В этом же ряду и эскалация на Ближнем Востоке. Беспрецедентная гуманитарная катастрофа в Газе уже унесла жизни 65 тысяч человек. По выражению генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, ситуация на земле по сути превратилась в настоящий "ад".