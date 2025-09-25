Они также наносят ущерб наиболее уязвимым слоям населения отдельных стран

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Идущие вразрез с положениями Устава ООН односторонние экономические санкции наносят ущерб не только наиболее уязвимым слоям населения отдельных стран, но и угрожают всей мировой экономике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати.

"В свою очередь односторонние экономические рестрикции, грубо нарушающие Устав всемирной организации, не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок", - сказал он на мероприятии, которое проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД РФ напомнил, что в декабре 2025 года исполняется 65 лет со дня принятия ГА ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

"Очевидно, что интересам всего человечества отвечала бы подлинная демократизация мироустройства и мирохозяйственных отношений", - констатировал Лавров.

О юбилейной сессии Генассамблеи ООН

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок. На общеполитических дебатах в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября, ожидается выступление 195 делегаций. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Юбилейная сессия ГА ООН примечательна также тем, что в ходе нее состоятся выборы генерального секретаря всемирной организации. Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года.