ООН, 25 сентября. /ТАСС/. НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну руками Украины и уже прямо в ней участвуют. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати.

"Наглядный пример - спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют", - сказал он на мероприятии, которое проходит на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.