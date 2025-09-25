Лавров: РФ рассчитывает, что саммит G20 в ЮАР пошлет мощный сигнал единства

Девиз текущего председательства ЮАР "Убунту" означает "я есть, потому что мы есть", напомнил глава МИД РФ

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Россия надеется, что предстоящий саммит Группы двадцати (G20) пошлет мощный объединительный сигнал и станет вехой для решения многих проблем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел (СМИД) Группы двадцати на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Девиз текущего председательства ЮАР "Убунту" означает "я есть, потому что мы есть". Иными словами, речь идет о взаимосвязанности между народами, - сказал Лавров. - Надеемся, что предстоящий в ноябре саммит Группы двадцати в Йоханнесбурге пошлет мощный сигнал в русле данной объединительной философии, станет важной вехой в деле решения многочисленных проблем современности".