Впервые он был наделен полномочиями сенатора от региона 17 сентября 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Сергей Перминов наделен полномочиями сенатора РФ от Ленинградской области на новый срок. Соответствующее постановление губернатора региона Александра Дрозденко опубликовано на сайте правительства области.

"Постановляю: наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Перминова Сергея Николаевича с 26 сентября 2025 года", - говорится в документе.

Перминов впервые был наделен полномочиями сенатора от Ленинградской области 17 сентября 2020 года. В Совете Федерации Перминов занимает должность первого зампредседателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

25 сентября Александр Дрозденко принес присягу и официально вступил в должность губернатора Ленинградской области на четвертый срок. Дрозденко также представил программу, которую во время выборов помогли сформировать жители. В нее вошли развитие здравоохранения и образования, рост доходов и поддержка экономики, новые школы и детские сады, современный транспорт и дороги, благоустроенные дворы и общественные пространства, расселение аварийного жилья, цифровое ЖКХ, экологические проекты и забота о природном наследии, поддержка участников СВО и их семей, ответственная миграционная политика.

"Более 30 тысяч жителей поделились своими наказами и видением будущего области, и для меня это стало главным руководством к действию. Мы уже проанализировали все предложения и готовы превратить их в конкретные проекты и нормативные акты, которые, уверен, поддержат депутаты. План без мечты - рутина, а наша задача воплотить в жизнь мечты ленинградцев. Работы меньше не станет, но я уверен, что вместе с командой мы справимся", - приводятся в сообщении слова Дрозденко.