Паслер освободил вице-губернатора Чемезова от должности

Свердловский губернатор подписал соответствующий указ 25 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Свердловский губернатор Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГП РФ подала иск в суд с требованием обратить в доход государства крупную энергетическую компанию "Облкоммунэнерго" в Свердловской области. Согласно предоставленным данным, фактическими владельцами этой компании являются Артем Биков, бывший советник экс-главы РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, и его партнер Алексей Бобров. Ответчиком в иске также заявлен Олег Чемезов, его бывшая жена Ирина Чемезова проходит в качестве третьего лица.

Сам Чемезов сообщал журналистам об аресте его счетов в связи с иском.